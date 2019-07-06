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ترامب يتهم الاحتياطي الفدرالي بمنع الاقتصاد الأمريكي من التحليق كالصاروخ

مال وأعمال

ترامب يتهم الاحتياطي الفدرالي بمنع الاقتصاد الأمريكي من التحليق كالصاروخ
Reuters
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صب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جام غضبه على الاحتياطي الفدرالي في بلاده معتبرا أن المشكلة الأكثر صعوبة ليست مع منافسي واشنطن، بل في السياسات النقدية للمركزي الأمريكي.

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وكتب ترامب على "تويتر": "بالإضافة إلى ما نقوم به منذ اليوم التالي للانتخابات العظيمة، عندما تم إطلاق السوق في الحال كان يمكن أن يكون الأمر أفضل، فقد تم خلق ثروة إضافية ضخمة واستخدامها بشكل جيد للغاية... مشكلتنا الأكثر صعوبة ليست في منافسينا بل تكمن في الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف: "تقرير الوظائف القوي، التضخم المنخفض، والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم تفعل أي شيء ممكن للاستفادة من الولايات المتحدة، مع العلم أن الاحتياطي الفدرالي لدينا ليس لديه أدنى فكرة! لقد رفعوا الأسعار منذ وقت قريب جدا، وفي كثير من الأحيان ضيقوا، في حين فعل الآخرون عكس ذلك".

وبموازاة الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي على كل الجبهات، وخاصة مع الصين، يرى ترامب أن نظام الاحتياطي الفدرالي FRS قد فقد رشده وأصيب بالجنون، بسبب اتباعه سياسة صارمة للغاية تسببت باضطراب البورصات الأمريكية.

فقد قال مؤخرا: "أعتقد أن الاحتياطي الفدرالي يرتكب غلطة كبيرة، لأنه يتصرف بشكل صارم للغاية وأعتقد أن الاحتياطي الفدرالي فقد عقله".

المصدر: "تويتر"

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