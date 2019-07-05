بكين تلوح بورقة بعشرات المليارات في وجه واشنطن

ذكرت وسائل إعلام صينية أن بكين ستقاطع المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إذا غيرت الأخيرة من موقفها في المفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن.

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ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الأعمال الأمريكي الصيني المشترك، فإن الولايات المتحدة تصدر إلى الصين منتجات بنحو 100 مليار دولار سنويا، خمسها زراعية وتشمل فول الصويا، الذي تبلغ صادراته نحو 15 مليار دولار.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حاليا على المنتجات الصينية قبل إبرام أي اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.

وكان رئيسا البلدين قد اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على استئناف محادثات التجارة، التي تعثرت في مايو بعدما اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بالتنصل من التزاماتها باتفاق، قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" بهدف استئناف المحادثات.

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.

المصدر: "فيستي"