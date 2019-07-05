اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في مصر، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث بلغت الزيادة 15% في أسعار المواصلات.

إقرأ المزيد

وأوعز محافظ القاهرة لمدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

ووجه محافظ القاهرة بسحب ارخصة أي سائق لا يلتزم بهذه التعريفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبلغت الزيادة حوالي 15% للأجرة.

كما رفض محافظ القاهرة السماح بأي شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي، مشيرا إلى عقد اجتماع عاجل وفوري فور إعلان القرار الوزاري بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المترتبة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، إذ تراوحت الزيادة بين 16% و30% وتأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود.

وتقرر رفع سعر البنزين "92 أوكتان" إلى 8 جنيهات للتر من 6.75، والبنزين "80 أوكتان" إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، فيما زاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي، بحيث زادت بنوعيها من 50 إلى 65 جنيها، و130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

المصدر: وكالات