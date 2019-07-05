باحث مصري يكشف النتيجة الطبيعية لزيادة أسعار البنزين

أشار الباحث السياسي المصري خيري طلعت إلى أن الوقود هو عصب حياة المواطن المصري سواء في التنقل أو الشحن أو نقل البضائع وأن زيادة أسعاره ستنعكس سلبا على كل شيء.

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وأضاف طلعت في حديث لـRT، أن زيادة الحكومة المصرية أسعار الوقود سينعكس على أسعار السلع التي سترتفع بدورها بشكل مطرد ومتواز مع أسعار الوقود كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار النقل.

وأشار إلى أن زيادات الرواتب والمعاشات في مصر لن تفيد المواطن كثيرا فضلا عن القطاع الزراعي الذي يعتمد في الري ونقل المحاصيل على السولار، الذي تضاعف سعره عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وهو ما أدى بالضرورة لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة كلفة الشحن وتراجع عوائد دخل الفلاح السنوي.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم الجمعة للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، إذ تراوحت الزيادة بين 16% و30% في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود.

وتقرر رفع سعر البنزين "92 أوكتان" إلى 8 جنيهات للتر من 6.75، والبنزين "80 أوكتان" إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، فيما زاد سعر البنزين "95 أوكتان" إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي، بحيث زادت بنوعيها من 50 جنيها إلى 65 جنيها، و130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

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وتسعى مصر للتخلص من الدعم نهائيا والاستفادة منه في قطاعات أخرى، بجانب تخفيض عجز الموازنة لاسيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار البنزين في مصر إلى سعر الكلفة منتصف يونيو الماضي، بعد زيادة أسعار البنزين في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%.

وفي يونيو 2017 وصلت زيادة أسعار البنزين إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 اقتربت من الضعف، لتتراوح زيادة أسعار البنزين الإجمالية بين 400% و500% قياسا بذي قبل.

ناصر حاتم

المصدر: RT