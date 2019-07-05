ذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن جزيرة أنتيكيثيرا (Antikythera) اليونانية أطلقت مبادرة مغرية لجذب سكان جدد إليها تتضمن رواتب وتسهيلات مجزية.

ووفقا للصحيفة فإن الجزيرة ستدفع نحو 500 يورو شهريا لإقناع الناس بالعيش فيها، يضاف إلى ذلك امتيازات أخرى تتمثل بتقديم قطعة أرض مجانية لسكانها الجدد لبناء المنازل وتأسيس الأعمال الخاصة بهم.

وتقع الجزيرة بين جزيرتي كريت وكيثيرا على بعد 45 دقيقة بالطائرة من أثينا، وهي موطن لـ24 شخصا فقط، وفي فصل الصيف يصل عدد قاطنيها إلى 40 شخصا.

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وترعى هذه الخطة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التي ستدفع رواتب لمدة ثلاث سنوات، رغم أن الأولوية للعائلات اليونانية، إلا أن الفرصة متاحة أيضا لجنسيات أخرى.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية فقد تمت الموافقة بالفعل على طلبات أربع عائلات، تنشد العيش في هذه الجزيرة.

وغادر الجزيرة سكانها الأصليون سعيا وراء أرزاقهم، رغم الوظائف المتوفرة في الجزيرة مثل الصيد.

وفي الجزيرة لا يوجد بنك أو صراف آلي وهناك عدد قليل جدا من المتاجر، لكنها تتمتع بالكهرباء وخدمة الإنترنت.

المصدر: The Sun