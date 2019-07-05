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العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

مال وأعمال

العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
Reuters
العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
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أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي، مما يجعل البلاد تلامس تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وقال الوزير في بيان نقله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، إن "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".

وكان العاني قد أعلن بدء الموسم التسويقي اعتبارا من الـ15 من أبريل الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من تسلّم المحصول منهم.

المصدر: "رويترز"

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