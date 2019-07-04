بوتين: الخلافات بين واشنطن وبكين حول التجارة تضر بالاقتصاد العالمي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد العالمي برمته سيتضرر إن لم تجد الولايات المتحدة والصين حلا لخلافاتهما بشأن التجارة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما، اليوم الخميس، إن "الاقتصاد العالمي برمته سيتضرر، وستتراجع التجارة العالمية بنسبة 17 بالمئة بحلول عام 2024، وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2 بالمئة".

وأضاف بوتين: "هذا سيكون سيئا بالنسبة للجميع، ولذلك أعتقد أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق ويجب وقف سياسات القيود ذات دوافع سياسية والعقوبات وفرض الرسوم من جانب واحد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وأوعز بإعداد رسوم إضافية على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

ولم تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن التجارة على الرغم من عدة جولات من المفاوضات، لكن واشنطن أعربت عن تفاؤلها بهذا الصدد.

المصدر: وكالات