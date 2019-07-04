قيمة "غازبروم" السوقية تسجل ارتفاعا قياسيا

تجاوزت القيمة السوقية لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، خلال تعاملات اليوم الخميس، مستوى الـ6 تريليونات روبل (نحو 95 مليار دولار)، لتسجل بذلك أعلى مستوى في 11 عاما.

وجاء صعود القيمة السوقية مدعوما بارتفاع سهم "غازبروم"، وبلغ، بحلول الساعة 14:33 بتوقيت موسكو، 254.19 روبل، كما بلغت القيمة السوقية للشركة 6.018 تريليون روبل.

وبلغ سعر سهم الشركة ذروته في ربيع عام 2008، حينها سجل السهم مستوى 369.5 روبل، لتصل بذلك القيمة السوقية إلى 8.747 تريليون روبل (حوالي 369 مليار دولار).

وتتقدم "غازبروم" على جميع الشركات والمؤسسات الروسية من حيث القيمة السوقية، فيما يأتي في المرتبة الثانية مصرف "سبيربنك" بقيمة سوقية تبلغ 5.437 تريليون روبل، تليه شركة النفط "روس نفط" بقيمة 4.441 تريليون روبل.

(الدولار = 63 روبل)

المصدر: "نوفوستي"