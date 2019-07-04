العراق يعلن تفاصيل تعاونه مع سلطنة عمان بمجالي النفط والغاز

أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، حرص بلاده على توطيد العلاقات مع دول الجوار والإقليم العربي، بما يطور الصناعة النفطية والغازية في العراق.

وقال الغضبان في بيان صحفي إن "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين العراق وسلطنة عمان تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى تصدير النفط الخام العراقي إلى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين".

وأضاف "نصت مذكرة التفاهم أيضا على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق، بالإضافة لاستكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تضمنت أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز وإعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك".

ونقل البيان عن وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد قوله إن "بلاده تحرص على تطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة النفط العراقية كأحد أبواب التعاون المشترك مع العراق".

وأضاف "سنعمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة".

المصدر: RT