أعلنت الحكومة الهندية أن علاقاتها مع إيران مستلقة، ولن تتأثر بعلاقات نيودلهي مع أي دولة ثالثة، وذلك في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات شديدة على طهران.

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وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار إنه "لا توجد نية لوقف التجارة مع ايران".

وجاء تصريح الوزير الهندي ردا على سؤال بشأن اتفاقية تجارية موقعة بين الهند وإيران عام 2001، وتنص على تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين.

وعن إمدادات النفط من إيران، قال الوزير الهندي إنه لا يوجد اتفاق حكومي محدد بشأن استيراد النفط الخام من إيران، بل هناك عقود تجارية بين شركات البلدين.

وموقف الهند من إيران كان ضمن أجندة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته إلى الهند الأسبوع الماضي، حيث قال بهذا الصدد، إن "لدينا وجهة نظر معينة بشأن إيران".

وتعتبر الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ومع دخول العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، قلصت الهند مشترياتها من الخام الإيراني إلى النصف تقريبا.

المصدر: economictimes