بوتين يكشف عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضغوط الخارجية المتمثلة بأسعار النفط والعقوبات، تعد أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده وتؤثر في خطط التنمية الروسية.

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وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera نشرت الخميس قبل زيارته إلى إيطاليا، إن الواقع الاقتصادي والظروف الخارجية غير المواتية هي التي تؤثر على خطط التنمية في روسيا.

وردا على سؤال عن سبب تباطؤ تنفيذ خطط التنمية على الرغم من الثقة التي أظهرها الناخبون ببوتين خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة، أوضح أن المسألة غير مرتبطة بأصوات الناخبين بل بالعوامل الخارجية كتقلبات أسواق الصادرات الرئيسية الروسية، إضافة للقيود الخارجية.

وشدد بوتين على أن الحكومة تعمل على اتباع سياسة واقعية متوازنة للغاية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي نمو البطالة، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ مشاريع وطنية ضخمة ستساهم في تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية وتحسين جودة حياة المواطنين الروس.

وأكد أن الصعوبات الاقتصادية لا تعيق تنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا فقط، وأن دول العالم جميعها تواجه العقبات في تطوير اقتصاداتها.

كما تطرق الرئيس الروسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا وإيطاليا، وقال إن روما واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حيث احتلت في 2018 المرتبة الخامسة بينهم، إذ نما التبادل التجاري بين البلدين في العام المذكور بنسبة 12.7% إلى 26.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات تنمو بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة الإيطالية المتراكمة في روسيا 4.7 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار استثمارات روسية في إيطاليا.

وذكر أن الشركات الإيطالية والروسية تتعاون في تنفذ مشاريع استثمارية ضخمة، منها حقل الغاز المصري الضخم "ظهر"، حيث تقوم شركتا الطاقة الروسية "روس نفط"، والإيطالية "إيني" بتطوير الحقل.

المصدر: RT + "تاس"