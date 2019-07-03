كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن دور روسيا والسعودية في التوصل إلى قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لمدة 9 أشهر أخرى، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية.

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ووفقا لنوفاك فإن الموقف المشترك لروسيا والسعودية، الذي تم التوصل إليه قبل اجتماعات منتجي النفط، لعب دورا مهما في تمديد تخفيضات الإنتاج، في إشارة إلى الاجتماع الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة "العشرين" في اليابان.

وقال الوزير، بحسب بيان نشرته وزارة الطاقة الروسية، إن "ذلك (التفاهم الروسي السعودي) كان مؤشرا جيدا للتوصل إلى حل تضامني من قبل بلدان "أوبك+"، ومع العلم إننا نحترم جميع المقترحات، وكل دولة مشاركة في الاتفاق تتمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات".

#G20#встреча_Россия_КСА

Александр Новак @novakav1: Итоги переговоров Президента России Владимира Путина и Наследного принца, Министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда подтверждают ориентацию стран на обеспечение стабильности нефтяного рынка. pic.twitter.com/9WgmbqXOoH — Минэнерго России (@MinenergoGov) June 29, 2019

وكان الرئيس الروسي قد أعلن عقب لقائه ولي العهد السعودي في قمة "العشرين"، أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لـ6 أو 9 أشهر إضافية.

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وأثار هذا التوافق حفيظة إيران، واعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "أوبك" تموت بسبب ما قاله إن قرار المنظمة انتقل إلى موسكو والرياض.

واتفقت دول "أوبك+" الثلاثاء على تمديد خفض إنتاج النفط لـ9 أشهر أخرى في مسعى لدعم أسعار الخام، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا، وارتفاعا في الإنتاج الأمريكي من الخام.

وتتعاون روسيا والسعودية، بشكل وثيق في سوق النفط العالمية، وذلك بعد انهيار أسعار الذهب الأسود قبل نحو 5 سنوات، ويقود أبرز منتجين اثنين للخام في العالم مجموعة من الدول الأخرى المنتجة للنفط في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، وحقق هذا الاتفاق استقرارا في سوق النفط من خلال تقليص الإنتاج لامتصاص التخمة الفائضة في الأسواق.

المصدر: RT