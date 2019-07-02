 
مباشر

سيل الغاز الإسرائيلي يصل مصر نهاية العام الجاري

مال وأعمال

سيل الغاز الإسرائيلي يصل مصر نهاية العام الجاري
Reuters
سيل الغاز الإسرائيلي يصل مصر نهاية العام الجاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2g7

ذكرت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك"، أنه من المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر في نهاية العام الجاري، بعدما كان من المفترض أن تبدأ المبيعات التجارية في يونيو الماضي.

إقرأ المزيد
مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي
مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي

وأضافت الشركة، أنها استكملت الاختبارات اللازمة لخط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي يمتد إلى مصر.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"ديليك"، يوسي جفورا، قد صرح في مطلع يونيو الماضي بأنه كان من المتوقع بدء بيع كميات محدودة من الغاز إلى مصر بنهاية الشهر الماضي، لكن الشركة قالت اليوم إن الصادرات لم تبدأ بعد.

ويرجع سبب التأخير بشكل أساسي لزيادة الطلب على الغاز في إسرائيل خلال الصيف، وتتوقع "ديليك" أن يبدأ تصدير الغاز مع انطلاق إنتاج الغاز من حقل "لوثيان" بنهاية 2019.

ووقعت "ديليك" وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرغي" اتفاقا مهما في أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقليها البحريين الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" إلى عميل في مصر.

حينها وصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه الأكثر أهمية منذ إبرام اتفاقية السلام مع مصر في 1979.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا