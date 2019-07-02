سيل الغاز الإسرائيلي يصل مصر نهاية العام الجاري

ذكرت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك"، أنه من المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر في نهاية العام الجاري، بعدما كان من المفترض أن تبدأ المبيعات التجارية في يونيو الماضي.

إقرأ المزيد

وأضافت الشركة، أنها استكملت الاختبارات اللازمة لخط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي يمتد إلى مصر.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"ديليك"، يوسي جفورا، قد صرح في مطلع يونيو الماضي بأنه كان من المتوقع بدء بيع كميات محدودة من الغاز إلى مصر بنهاية الشهر الماضي، لكن الشركة قالت اليوم إن الصادرات لم تبدأ بعد.

ويرجع سبب التأخير بشكل أساسي لزيادة الطلب على الغاز في إسرائيل خلال الصيف، وتتوقع "ديليك" أن يبدأ تصدير الغاز مع انطلاق إنتاج الغاز من حقل "لوثيان" بنهاية 2019.

ووقعت "ديليك" وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرغي" اتفاقا مهما في أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقليها البحريين الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" إلى عميل في مصر.

حينها وصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه الأكثر أهمية منذ إبرام اتفاقية السلام مع مصر في 1979.

المصدر: "رويترز"