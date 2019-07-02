اتفاق سعودي أمريكي ضخم لتصنيع المواد غير المعدنية

أبرمت شركة "أرامكو" السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "بيكر هيوز" التابعة لجنرال إلكتريك لتأسيس مشروع مشترك في المملكة لتصنيع المواد غير المعدنية المستخدمة في مختلف المجالات الصناعية.

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وقال النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في "أرامكو" أحمد السعدي، أمس الاثنين: "تعد هذه الشراكة مع بيكر هيوز خطوة إضافية في مسيرة أرامكو نحو التوسع في توظيف التطبيقات الجديدة للمواد غير المعدنية في مختلف مجالات أعمالها".

وأضاف: "أثبتت أرامكو نجاحها من خلال مد خطوط أنابيب بطول يزيد على خمسة آلاف كيلومتر، مصنعة من مواد غير معدنية، أسهمت بشكل كبير في زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة. وسيتيح توطين هذه الصناعة فرصا استثمارية للمنتجين المحليين، وسيسهم في نقل المعرفة للمملكة".

من جهته، قال، نيل ساوندرز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز": "نمتلك الخبرة الكافية لريادة أعمال التطوير في مجال المنتجات غير المعدنية التي ستخدم عديدا من القطاعات الصناعية، وتتماشى رؤية أرامكو للتوسع في تطوير منتجاتها في المنطقة مع رؤيتنا لدعم الابتكار والتصنيع في المملكة".

وتشمل استخدامات المواد غير المعدنية عدة مجالات صناعية، منها: النفط الخام والغاز، والبناء والتشييد، وصناعة السيارات، والتغليف، والطاقة المتجددة، وتصنيع خطوط الأنابيب والصمامات والأوعية والمضخات وأبراج التبريد من مواد غير معدنية كالبلاستيك والألياف الكربونية والألياف الزجاجية.

ويهدف التركيز على استخدام المواد غير المعدنية إلى زيادة كفاءة ومتانة الأصول التشغيلية عبر الحد من الآثار الناتجة عن التآكل والصدأ.

وسيركز المشروع المشترك على إنتاج أنابيب مصنعة من لدائن حرارية معززة وغير معدنية كخطوة أولى ومهمة نحو تطوير القدرات والإمكانات التصنيعية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: الاقتصادية