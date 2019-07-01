مندوب: "أوبك" تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج لـ 9 أشهر أخرى

كشف مندوب في منظمة "أوبك"، اليوم الاثنين، عن أن الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول اتفقوا اليوم على تمديد تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+" لمدة 9 أشهر أخرى.

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واجتمع وزراء نفط منظمة "أوبك" في فيينا اليوم لبحث مسألة تمديد الاتفاق، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ويعقب هذا اللقاء اجتماع آخر سيعقد الثلاثاء، يضم الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج منظمة "أوبك"، ومنها روسيا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن جميع الدول المشاركة في الاتفاق تدعم مقترح تمديد الاتفاق لـ 9 أشهر أخرى وفق الشروط الحالية.

المصدر: "رويترز"