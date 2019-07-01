 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج

إيطاليا تحارب موجة الحر بالفواكه والخضار!

مال وأعمال

إيطاليا تحارب موجة الحر بالفواكه والخضار!
Reuters
موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2cm

أعلنت النقابات الزراعية في إيطاليا، ارتفاع مبيعات الخضار والفواكه بنسبة 20 % الأسبوع الماضي في البلاد، في ظل موجة الحر التي شهدتها أوروبا.

إقرأ المزيد
استعدادات في أوروبا لمواجهة أعلى درجات حرارة تسجل منذ 2003
استعدادات في أوروبا لمواجهة أعلى درجات حرارة تسجل منذ 2003

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة المستهلكين إلى "تغيير عاداتهم الغذائية واختيار مأكولات طازجة وصحية"، في وقت ساهمت الأحوال المناخية في "تعزيز إنتاج الفواكه شديدة الحلاوة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن نقابة "كولديريتي"، كبرى النقابات الزراعية في البلاد.

وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة لشهر يونيو. وتخطّت الحرارة 40 درجة مئوية في إيطاليا.

وتأثرت بعض المحاصيل بشدة بهذا القيظ في سهل "بو"، مثل البطيخ والفليفلة، مع خسائر تراوح بين 10 و30%، بحسب "كولديريتي" التي أشارت إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى الري المكثف لإنقاذ بعض المحاصيل، مثل الذرة والصويا والطماطم.

ولم تسلم الحيوانات من موجة الحر هذه، فقد تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10% بسبب الإجهاد الذي لحق بالحيوانات من شدة الحر.

المصدر: "أ ف ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا