ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السعودية زادت بشكل ملحوظ استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية (أدوات الدين الأمريكية) منذ نهاية أكتوبر الماضي وحتى أبريل من هذا العام.

وقالت الوكالة، نقلا عن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إن السعودية رفعت حيازتها خلال الفترة المذكورة من السندات الأمريكية من 97 مليار دولار إلى 177 مليار دولار، بزيادة نسبتها 83%.

وأضافت، أن السعودية بذلك تصدرت قائمة الدائنين الأجانب من حيث الزيادة في الفترة من أكتوبر 2016، وهو الشهر الذي سبق فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وحتى أبريل الماضي.

Bloomberg

وعزت "بلومبرغ" هذه الزيادة إلى جملة أسباب، فبالإضافة لموقف الرياض السياسي الداعم للإدارة الأمريكية، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا، أي أن عائدات السعودية من تصدير النفط، أو ما تعرف بـ"البترودولارات"، قد ازدادت، ما دفعها لزيادة الاستثمار في ملاذات آمنة.

يشار إلى أن الصين تتصدر قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، باستثمارات تبلغ 1.120 تريليون دولار، تليها في المرتبة الثانية اليابان بـ1.078 تريليون دولار، والمملكة المتحدة باستثمارات تبلغ 317 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"