الأمين العام لـ "أوبك": الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج

اعتبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، محمد باركيندو، أن الفترة ما بين 6 و9 أشهر تمثل أفقا جيدا لتمديد صفقة بين دول "أوبك" والدول المتحالفة معها حول خفض إنتاج النفط.

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وقال باركيندو في فيينا، في رد على سؤال عما إذا كان قرار تمديد الصفقة لستة أو تسعة أشهر إضافية يحظى بتأييد جميع الدول المشاركة في الصفقة: "ستتم مناقشة هذا الموضوع مساء اليوم. آمل أن تستطيع أوبك التوصل غدا إلى اتفاق حول فترة التمديد... وغدا سنرى النتائج".

وأضاف الأمين العام أن نسبة التزام دول "أوبك +" بشروط الصفقة في شهر مايو الماضي كانت جيدة جدا.

ودخلت صفقة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام حيز التنفيذ مطلع العام 2017. وتم الاتفاق على أن يشكل حجم الخفض الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، 1.2 مليون برميل في اليوم، من مستوى أكتوبر 2018، على أن تقدر حصة روسيا فيه بـ 228 ألف برميل.

وسيتم تقرير مصير صفقة "أوبك +"، بما في ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من العام الجاري، خلال لقاءات جميع الدول المشاركة في الاتفاق، في فيينا، يومي 1 و2 يوليو.

ويوم السبت، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدى استعراضه نتائج لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن الدولتين بلورتا رؤية موحدة لمستقبل صفقة "أوبك +"، وأنهما ستدعوان إلى تمديدها مع النسبة الراهنة لخفض الإنتاج. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتفاق يمكن أن يتم تمديده لمدة ستة أو تسعة أشهر إضافية.

المصدر: نوفوستي