روسيا والسعودية بصدد إنشاء مجلس اقتصادي لتنفيذ مشاريع مشتركة

أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم السبت، أن روسيا والسعودية تخططان لإنشاء مجلس اقتصادي من أجل زيادة الاستثمار في مشاريع مشتركة.

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وفي تصريح صحفي، قال المسؤول إن الجانبين يخططان لعقد صفقات استثمارية جديدة بين البلدين، أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح دميترييف أن هذه الخطط تشمل إنشاء مجلس اقتصادي روسي سعودي يضم كبار رجال الأعمال في الدولتين، بمن فيهم رؤساء شركات كبرى روسية وسعودية.

كما أوضح دميترييف أنه بحث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقاء جمع بينهما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية، مشاريع مشتركة عديدة، بما فيها مشاريع استثمارية. وأضاف أن حجم الاستثمارات التي قامت بها السعودية مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يقدر بـ 3.9 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير بوتين عن خططه لزيارة المملكة العربية السعودية في الخريف المقبل، لكنه ذكر أن الحديث عن التفاصيل سابق لأوانه، ما دامت الزيارة قيد الإعداد.

المصدر: تاس