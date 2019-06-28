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واشنطن: سنحرم إيران من 50 مليار دولار من عائدات النفط

مال وأعمال

واشنطن: سنحرم إيران من 50 مليار دولار من عائدات النفط
Reuters Tim Chong
ناقلة الخام الإيرانية "ديلفار"- أرشيف
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أكد المبعوث الأمريكي لإيران، براين هوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على أي دولة تستورد النفط الإيراني، وستحرم إيران من 50 مليار دولار من عائداتها النفطية.

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وأشار هوك في هذا السياق إلى أن واشنطن "تتابع التقارير التي تتحدث عن شحنات الخام الإيراني التي تذهب إلى الصين"، مؤكدا أنه "سيتم فرض عقوبات على أي واردات من النفط الإيراني".

وقال هوك، إن واشنطن "في طريقها نحو حرمان إيران من 50 مليار دولار من عائدات النفط"، مشددا على "مواصلة تكثيف العقوبات على إيران حتى تصبح (دولة طبيعية)"، داعيا الشركات الأوروبية إلى "الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران".

وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو الماضي، الإعفاءات على استيراد النفط الإيراني التي منحتها لـ 8 دول، من بينها الصين.

 المصدر: "رويترز"

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