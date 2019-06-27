نقلت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الخميس، عن مصدر في شركة "محروقات" قوله إنه سيتم توزيع "مازوت" التدفئة على المواطنين السوريين بدءا من شهر أغسطس المقبل.

وصرح المصدر بأن "مازوت التدفئة متوفر والمخازين جيدة ويتم توزيع المادة على كل محافظة حسب احتياجاتها".

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة السورية نقلا عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية بأن مصفاة بانياس التي تعرضت لضرر إثر "عمل إرهابي"، يجري العمل لإصلاحها، مؤكدا توقفها عن العمل بسبب نفاد النفط الخام.

وبين المصدر أن ناقلة نفط خام محملة بمليون برميل جاهزة، مشيرا إلى أنه وبعد الانتهاء من صيانة مرابط المصفاة، سيتم ربط وتفريغ حمولة النفط الخام في خزانات المصفاة وتكريره.

وأكد المصدر في السياق أنه لا يوجد نقص في المشتقات النفطية في السوق المحلية، وأنه سيتم ضخ المزيد عند عودة المصفاة إلى العمل.

وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تسربا نفطيا حدث في منطقة المصب البحري في بانياس، بعد اعتداء على 6 خطوط عائدة للمرابط الثاني والثالث والرابع، أدت إلى خروجها عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن الاعتداء تم عبر زرع عبوات ناسفة على خطوط النقل الستة.

المصدر: "الوطن" السورية