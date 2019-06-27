ما موقف الشركات الأمريكية من حرب ترامب التجارية ضد الصين؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه في حال نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديده برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية، فإن العديد من الشركات الأمريكية ستقف إلى جانب بكين.

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وتحذر الشركات من أن رفع الرسوم الجديدة بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا، سيحدث أضرارا مباشرة وجانبية واسعة النطاق.

وتقول شركة أمريكية، مختصة في تجميع أجهزة التلفزيون، في ولاية ساوث كارولينا إنها قد تضطر إلى نقل أنشطتها من الصين إلى المكسيك إذا امتدت التعريفات إلى شاشات LCD وبعض الأدوات الخاصة، التي تستوردها من الصين.

كما يقول مسؤولون في الموانئ الأمريكية، إن الرافعات والمعدات الأخرى لتحميل البضائع تستورد بشكل رئيسي من الصين، ورفع الرسوم على واردات صينية سيزيد من تكاليف التشغيل، الأمر الذي سيدفعهم إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي الخسارة.

وقبل ذلك أفادت الصحيفة بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ينوي طرح حزمة من الشروط لإنهاء الحرب على نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعه به على هامش قمة "العشرين" في اليابان الأسبوع الجاري.

وترى "وول ستريت جورنال" أن طرح بكين شروطا مسبقة لإنهاء الحرب التجارية يزيد من الشكوك في إمكانية توصل ترامب وشي إلى اتفاق ينهي هذا الصراع التجاري.

المصدر: "وول ستريت جورنال"