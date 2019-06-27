روسيا تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الإمارات

بحث وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس منتروف، في موسكو مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آفاق العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجال الطيران المدني.

وقال الوزير الروسي خلال اللقاء: "نرى ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون في مجال الطيران، وهي الحركة الجوية وإصدار شهادات للطائرات، فضلا عن التطوير المشترك لمعدات الطيران وإنتاجها".

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كذلك أشار، بحسب بيان صدر عن الوزارة الروسية، إلى أن موسكو تولي اهتماما خاصا لمشروع إنتاج السيارات الفارهة من طراز "آوروس"، الذي دخلت فيه الإمارات كشريك.

كما أعرب منتروف عن تقديره للإمارات لمساعدتها في التحضير "للقمة العالمية للصناعة والتصنيع" المزمع عقدها في مدينة يكاترينبورغ الروسية في يوليو المقبل.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتي على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وروسيا، وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

المصدر: وكالات