شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل مغادرته إلى اليابان للمشاركة في قمة "العشرين"، على حق كل من يعيش بجزيرة قبرص في ثروات المتوسط.

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وأضاف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء: "لا نقبل أن يكون كل شيء تحت سيطرة قبرص الرومية، ونحن نعرف كيف نتقاسم، ومبدأنا شرق المتوسط قائم على الربح المتبادل، وينبغي على الجانب الآخر أن يعاملنا بنفس العدالة".

وتتنازع تركيا وقبرص اليونانية على حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط، والتي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وأثارت أنشطة التنقيب، التي أطلقتها أنقرة قبالة سواحل قبرص التركية، ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بالعقوبات ما لم توقف هذه الأنشطة.

ومنذ عام 1974، جرى تقسيم جزيرة قبرص إلى قسمين هما "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية وتعترف بها أنقرة فقط، وجمهورية قبرص، المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

المصدر: وكالات