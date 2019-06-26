شركات روسية تبدي استعدادها للمساهمة في مشاريع إسكانية بسوريا

أبدى ممثلون لشركات روسية استعدادهم للتعاون والشراكة في عدد من المشاريع المتعلقة بالإسكان والطرقات والجسور في سوريا.

وذكرت صفحة وزارة الأشغال العامة والإسكان أن التعاون يشمل عدداً من التخصصات لا سيما في مجال قوالب الكوفراج للأبنية السكنية والصناعية والطرقات والجسور وتصنيع المعدات الصناعية والآليات الثقيلة.

وأوضحت الوزارة أن اجتماعا ضم ممثلي تلك الشركات مع ممثلي الوزارة، في دمشق.

وتحدث معاون الوزير مازن لحام عن "أهمية التعاون مع الشركات الروسية خاصة ما يتعلق بتقنية التشييد السريع وتحديث الآليات والمعدات الهندسية الثقيلة".

بينما تحدث المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور محمد عاصي عن إمكان التعاون لا سيما للشركات المماثلة لعمل الطرق والجسور إضافة لاستقدام آليات نوعية ومتخصصة بأعمال الهدم وتدوير الأنقاض.

وأضافت الصفحة أن الجانب الروسي عرض أن يقوم وفد فني بزيارة للشركات الروسية للإطلاع على منتجاتها على أرض الواقع، وخلص الاجتماع إلى التأكيد على التواصل بين الطرفين للتوصل إلى تعاون مثمر.

المصدر: RT