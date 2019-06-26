بيلاروس تبرم حزمة من العقود في منتدى "الجيش 2019"

وقعت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروس على مجموعة من العقود مع بعض شركات الصناعات الدفاعية الروسية، وذلك على هامش منتدى "الجيش 2019" في ضواحي موسكو.

وبين الشركات التي وقع الجانب البيلاروسي عقودا معها، مؤسسة "أورال فاغون زافود" الروسية للدبابات والمدرعات، وشركة "إيركوت" للصناعات الجوية وغيرها.

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وانطلقت أمس في موسكو فعاليات منتدى "الجيش 2019" العسكري التقني الدولي، حيث ستعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية.

وسيستمر المنتدى الذي ينعقد للسنة الخامسة حتى الأحد المقبل، وسيكون مفتوحا في الأيام الثلاثة الأولى أمام الخبراء والوفود الرسمية، على أن يفتح أبوابه للعموم اعتبارا من الجمعة.

المصدر: وكالات