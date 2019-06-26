 
مباشر

بيلاروس تبرم حزمة من العقود في منتدى "الجيش 2019"

مال وأعمال

بيلاروس تبرم حزمة من العقود في منتدى
Sputnik
منتدى "الجيش 2019"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1j6

وقعت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروس على مجموعة من العقود مع بعض شركات الصناعات الدفاعية الروسية، وذلك على هامش منتدى "الجيش 2019" في ضواحي موسكو.

وبين الشركات التي وقع الجانب البيلاروسي عقودا معها، مؤسسة "أورال فاغون زافود" الروسية للدبابات والمدرعات، وشركة "إيركوت" للصناعات الجوية وغيرها.

إقرأ المزيد
"منتدى الجيش – 2019 " يستعرض أحدث عربة مشاة قتالية ثقيلة (فيديو)

وانطلقت أمس في موسكو فعاليات منتدى "الجيش 2019" العسكري التقني الدولي، حيث ستعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية.

وسيستمر المنتدى الذي ينعقد للسنة الخامسة حتى الأحد المقبل، وسيكون مفتوحا في الأيام الثلاثة الأولى أمام الخبراء والوفود الرسمية، على أن يفتح أبوابه للعموم اعتبارا من الجمعة.

المصدر: وكالات

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا تعرف عن متلازمة "ميزوفونيا"؟