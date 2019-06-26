سويسرا تحظر على شركة "بيلاتوس" للطائرات التعامل مع السعودية والإمارات

حظرت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء على شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات التعامل مع السعودية والإمارات، بسبب خرق الشركة معايير تقديم الدعم التقني لقوات أجنبية.

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وعللت الحكومة قرارها بعدم امتثال الشركة لالتزاماتها بموجب القوانين، وأضافت أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري بشأنها.

وقالت: "بعد التحقيق، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية".

وفيما قرر الكونغرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأمريكية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، أقدمت دول أوروبية على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة، وتعالت الأصوات في القارة العجوز مطالبة باستمرار هذا الوقف لحين وضع الحرب في اليمن أوزارها.

المصدر: "رويترز"