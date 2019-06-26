بالتفصيل.. "أرامكو" توقع 12 اتفاقية مع شركات كوريا الجنوبية

وقعت "أرامكو" 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز علاقتها مع سيئول وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

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وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية التي سيغادرها إلى اليابان للمشاركة في قمة "العشرين".

وهذه الاتفاقيات هي جزء من استراتيجية "أرامكو" طويلة الأمد لتنمية وتنوع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتم توقيعها مع الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية التالية:

شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة

- توقيع اتفاقية بين كل من "أرامكو" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، تهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة.

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"هيونداي" لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات.

- اتفاقية بين "أرامكو" و"هيونداي" لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة "هيونداي" في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية (مشروع مشترك بين "أرامكو" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة، و"لامبريل"، و"البحري") من 10% إلى 20%.

- مذكرة تفاهم بين "هيونداي" للصناعات الثقيلة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة الصناعات البحرية العالمية لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

شركة "هيونداي أويل"

- اتفاقية توريد النفط الخام العربي من "أرامكو" لشركة "هيونداي"

- اتفاقية توريد النفط الخام "العربي" من "أرامكو" للشركة

- شركة "كوريا ناشونال أويل كوربوريشن"

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" والشركة، ستمكن "أرامكو" من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

"هايوسونق"

- وقعت مذكرة تفاهم بين "أرامكو" ومجموعة "هايوسونق" لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة.

شركة "دايليم إندستريال"

- مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.

المصدر: "عكاظ"