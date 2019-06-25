إيران تثبت كاميرات لمراقبة التلاعب في سوق العملات

أعلن رئيس مركز الشرطة في طهران، العميد حسين رحيمي، تثبيت كاميرات مراقبة في أسواق ومكاتب تداول العملات الأجنبية للكشف عن هوية المتلاعبين بالسوق.

إقرأ المزيد

وأشار رحيمي في تصريح صحفي، إلى تشكيل شرطة خاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية وأنها ستبدأ نشاطها في الأسبوع المقبل، لافتا الانتباه إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتلاعبين بسوق العملات في العاصمة، وأن مكافحة الظاهرة لا تزال مستمرة.

ونوه المسؤول الأمني الإيراني إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات شديدة في مكافحة المخلين بضوابط سوق العملات وأنها ترصد كافة النشاطات فيها، ولم تسجل أي حالة للإخلال بالسوق منذ أن بدأت الشرطة بالتصدي للمتلاعبين.

وقال رحيمي، إن "الشرطة وبالتعاون مع البنك المركزي الإيراني ثبتت كاميرات مراقبة لكشف الوجه في 13 ساحة رئيسية في العاصمة، لرصد جميع النشاطات في السوق".

المصدر: فارس نيوز