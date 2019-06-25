إلغاء اتحاد المصدرين السوري بعد عشر سنوات على تأسيسه

أقر مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بإلغاء اتحاد المصدرين وذلك بعد نحو 10 سنوات على تأسيسه.

ونص مشروع قانون الإلغاء الذي أحاله المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية قبل نحو أسبوعين على تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لإدارة شؤون حل الاتحاد وتصفية الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.

وكان رئيس مجلس الاتحاد محمد السواح قد قدم استقالة مفاجئة من منصبه أواخر الشهر الماضي، والذي شغله منذ 2014، حيث كان ممثلا لقطاع الصناعات النسيجية.

دمشق - أسامة يونس