انطلاق منتدى "الجيش 2019" في ضواحي موسكو

انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى "الجيش 2019" العسكري التقني الدولي، حيث ستعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية.

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وسيستمر المنتدى الذي ينعقد للمرة الخامسة حتى الأحد المقبل، وسيكون مفتوحا في الأيام الثلاثة الأولى أمام الخبراء والوفود الرسمية، على أن يفتح أبوابه ابتداء من الجمعة للعموم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وفودا من 120 دولة ستشارك في فعاليات المنتدى، وسط حضور 41 مسؤولا رفيعا بمستوى وزير دفاع ورئيس أركان، و16 خبيرا، و63 ممثلا عن سفارات أجنبية.

ويقام منتدى "الجيش 2019" هذا العام بمشاركة 1300 مؤسسة وشركة، تعرض أكثر من 27 ألف منتج، حيث من المزمع أن تعرض وزارة الدفاع الروسية خلاله 361 سلاحا وآلة عسكرية.

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ويتضمن المنتدى برنامج عرض ثابت ومتحرك، وبرنامجا علميا تجاريا، وبرامج أخرى عسكرية وثقافية وتعليمية وفنية وفعاليات بروتوكولية.

وتكمن أهمية الحدث في أن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، ووفقا لتقرير معهد SIPRI، فقد استحوذت في الفترة ما بين 2014 و2018 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وباعت أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة.

المصدر: وكالات