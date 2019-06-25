كيف انعكست توترات الخليج على شحنات النفط عبره؟

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن تكاليف التأمين على شحنات نفط دول الشرق الأوسط التي تعبر مياه الخليج، ارتفعت بشدة مع تزايد التوتر الإقليمي في المنطقة.

وذكرت، أن كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على ناقلة النفط في الخليج، الذي يمر عبره نحو ثلث شحنات النفط البحرية العالمية، ارتفعت إلى 500 ألف دولار، في حين كانت هذه الكلفة لا تزيد عن 50 ألف دولار للناقلة في وقت سابق من العام الحالي.

وأشارت إلى أن المخاطر التي تواجهها الملاحة البحرية في الخليج تزايدت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على الدول الأخرى بذل المزيد من الجهد للمساعدة في حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجمات على 6 ناقلات نفط منذ مطلع مايو في الخليج.

وصنفت شركات التأمين الخليج منطقة شديدة الخطورة للملاحة بسبب الهجمات على الناقلات، والتي تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراءها، وهو ما أدى لزيادة كلفة التأمين على السفن.

المصدر: "بلومبرغ"