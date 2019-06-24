حققت عملة "بيتكوين" أعلى مستوياتها خلال 15 شهرا، بارتفاعها أكثر من 10 بالمئة مطلع الأسبوع، بعد تنامي التفاؤل حيال تبني العملات الرقمية وكشف "فيسبوك" عن عملته الرقمية "ليبرا".

وسجلت العملة الرقمية مبلغا قدره 11 ألفا و247.62 دولار على بورصة "بتستامب" في لوكسمبورغ مع الإقفال مساء الأحد، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي وتراجعت لاحقا، لتسجل نسبة صعود 1.9 بالمئة.

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وأعلن "فيسبوك" الأسبوع الماضي، عزمه إطلاق عملة مشفرة جديدة تحت مسمى "ليبرا"، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.

وقال المحلل الاقتصادي في "إي.تورو"، ماتي غرينسبان، إن "مكاسب بيتكوين تبرز التفاؤل المتزايد في أسواق المستثمرين الأفراد بأن خطط "فيسبوك" هي جزء من توجه أوسع نطاقا للشركات الكبرى صوب تبني العملات الرقمية".

وأضاف: "يعتقدون أن ليبرا ستخلق وعيا جماهيريا بالعملات الرقمية وتكون مدخلا لتبنيها".

المصدر: رويترز