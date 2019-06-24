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لافروف: 19 شركة روسية تتطلع للمساهمة في إنشاء المنطقة الصناعية بمصر

مال وأعمال

لافروف: 19 شركة روسية تتطلع للمساهمة في إنشاء المنطقة الصناعية بمصر
Reuters
ميناء بور سعيد
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أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

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وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في موسكو مع نظيره المصري سامح شكري، وبحث الوزيران خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الساخنة.

ووقعت موسكو والقاهرة العام الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، شرقي بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

المصدر: RT

 

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