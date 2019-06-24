خسائر جورجيا من فقدان السائح الروسي

رجح الخبير الاقتصادي الجورجي بيسو نامتشافادزه خسارة بلاده 100 مليون دولار، إذا ما أغلقت روسيا الحدود البرية أمام السياح، بعد أن علّقت الرحلات الجوية إلى جورجيا.

وأضاف نامتشافادزه العامل في منظمة Transparency International Georgia، في حديث لقناة Rustavi2 التلفزيونية، أن هذا الضرر لن يكون حرجا جدا بالنسبة لجورجيا، حيث يمكن تعويض الخسارة بفضل السياح من دول أخرى، مشددا على ضرورة تنشيط السياحة إلى جورجيا من اتجاهات أخرى، بما في ذلك عن طريق الترويج والدعاية.

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ويرجح الخبراء أن تخسر شركات النقل الجوي حوالي ثلاثة مليارات روبل بسبب الحظر المفروض على الرحلات من وإلى جورجيا.

وتتوقع نائبة رئيس مؤسسة "روس توريزم" زارينا دوغوزوفايا، أن عدد السياح الروس المتوجهين إلى جورجيا، سيتقلص بنسبة 60-70 في المئة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية تسيير رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وفي 22 يونيو، أعلنت وزارة المواصلات الروسية أنه سيتم اعتبارا من 8 يوليو المقبل، حظر تحليق الطائرات الجورجية فوق الأراضي الروسية.

المصدر: "لينتا. رو"