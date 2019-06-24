السيسي يطالب الحكومة بتوسيع رقعة استكشاف البترول
Globallookpress imago stock&people
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m14z
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة العمل في أنشطة البحث عن البترول والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.
وكلف السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، بتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من موارد مصر من الثروة البترولية، عبر مواصلة الاستكشاف وتوسيع رقعة المناطق الاستكشافية.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)