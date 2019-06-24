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السيسي يطالب الحكومة بتوسيع رقعة استكشاف البترول

مال وأعمال

السيسي يطالب الحكومة بتوسيع رقعة استكشاف البترول
Globallookpress imago stock&people
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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة العمل في أنشطة البحث عن البترول والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.

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وكلف السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، بتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من موارد مصر من الثروة البترولية، عبر مواصلة الاستكشاف وتوسيع رقعة المناطق الاستكشافية.

المصدر: RT

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