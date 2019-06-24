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مشروع ضخم لـ"قطر للبترول" هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

مال وأعمال

مشروع ضخم لـ
Reuters
مشروع ضخم لـ" قطر للبترول" هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط
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وقعت شركة "قطر للبترول" اليوم اتفاقا مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير مجمع جديد للبتروكيميائيات ينتج البولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية التي تبعد 80 كيلومترا عن الدوحة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية سعد الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن "شيفرون" ستمتلك حصة 30% في المجمع، فيما ستحظى "قطر للبترول" بالباقي. 

وأضاف أن المجمع سيسهم في زيادة طاقة قطر الإنتاجية من البولي إيثيلين بواقع 82%، على أن يبدأ تشغيله بحلول 2025.

وتنتج قطر في الوقت الراهن حوالي 2300 طن من البولي إيثيلين، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف، فيما سيرفع إنتاجه إلى حوالي 4300 طن.

و"قطر للبترول" هي شركة مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل قطر وخارجها.

المصدر: "رويترز"

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