 
مباشر
عاجل
شكري: مشاركة مصر بمنتدى المنامة لتقييم الوضع ولكن القرار النهائي للفلسطينيين

بعد خسارة حزب أردوغان اسطنبول.. الليرة والبورصة التركية تنتعشان

مال وأعمال

بعد خسارة حزب أردوغان اسطنبول.. الليرة والبورصة التركية تنتعشان
Reuters
أنصار إمام أوغلو يحتفلون بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m13t

صعد سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار، بعد انتهاء انتخابات الإعادة في اسطنبول، بفوز المعارضة في أكبر المدن التركية.

إقرأ المزيد
يلدريم يقر بهزيمته ويهنئ منافسه إمام أوغلو بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول
يلدريم يقر بهزيمته ويهنئ منافسه إمام أوغلو بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول

وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند 5.7390 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1.35% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع "بلومبرغ".

كذلك ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول التركية (BIST) بنسبة 1.81% إلى 95728 نقطة، بعد إغلاقه الجمعة الماضية على انخفاض نسبته 0.14%.

وجاء الارتفاع بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة في بلدية اسطنبول،

وبذلك تكون تركيا مقبلة على 4.5 سنوات تخلو من الانتخابات، وتخطط الحكومة خلالها للتركيز على المشاكل الاقتصادية ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية.

المصدر: "ديلي صباح"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السعودية.. نعتها بالصومالية فواجه حكما قضائيا