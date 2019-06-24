صعد سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار، بعد انتهاء انتخابات الإعادة في اسطنبول، بفوز المعارضة في أكبر المدن التركية.

إقرأ المزيد

وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند 5.7390 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1.35% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع "بلومبرغ".

كذلك ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول التركية (BIST) بنسبة 1.81% إلى 95728 نقطة، بعد إغلاقه الجمعة الماضية على انخفاض نسبته 0.14%.

وجاء الارتفاع بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة في بلدية اسطنبول،

وبذلك تكون تركيا مقبلة على 4.5 سنوات تخلو من الانتخابات، وتخطط الحكومة خلالها للتركيز على المشاكل الاقتصادية ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية.

المصدر: "ديلي صباح"