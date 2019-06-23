فيديكس: "خطأ تشغيلي" وراء عدم تسليم هاتف لـ"هواوي" في أمريكا

نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم عن شركة " فيديكس" للخدمات اللوجستية ونقل الطرود، القول إن "خطأ تشغيليا" تسبب في عدم تسليم هاتف لشركة "هواوي تكنولوجيز" في أمريكا.

وقالت الصحيفة، إن الشركة قدمت اعتذارها عن الخطأ.

ونقلت الصحيفة، بيانا لشركة "فيديكس" جاء فيه: "تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات "هواوي"، عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات تابعة لشركة "هواوي" المدرجة على قائمة الكيانات الأمريكية".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنها طلبت من "فيديكس" التعليق، ولكن الأخيرة لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باشرت السلطات الصينية، تحقيقاتها في موضوع تسليم "فيديكس" طرودا لعناوين خطأ. وشددت وكالة " شينخوا" على أنه لا يجوز النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها فيديكس إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأمريكية.

وقبل شهور، تدهورت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، واندلعت الحرب التجارية بين الدولتين، بسبب عدة مسائل، مثل الرسوم الجمركية والدعم والتكنولوجيا واللوائح التنظيمية والأمن الإلكتروني.

وفي الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركة "هواوي" الصينية العملاقة، وضمتها إلى القائمة السوداء وبررت ذلك، باعتبارات الأمن القومي.

المصدر: رويترز