الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء منظمة تجارة عالمية دون الولايات المتحدة

تبحث المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم ، مع البلدان الأخرى إمكانية إنشاء محكمة تحكيم جديدة خارج منظمة التجارة العالمية (WTO) .

وقال موقع Welt الإلكتروني، إن الجانب الأوروبي، يتباحث بخصوص هذا الموضوع مع كندا.

وتسوى النزاعات التجارية بواسطة ثلاثة أشخاص، يختارهم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من بين الأعضاء السابقين في هيئة الاستئناف في المنظمة.

ويرى الموقع، أن ذلك قد يتحول في النهاية، إلى "منظمة تجارة عالمية مصغرة" جديدة دون مشاركة الولايات المتحدة.

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وذكّر موقع Welt، بأن واشنطن في الوقت الراهن، تمنع تعيين محكّمين جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية – حاليا تضم هذه الهيئة ثلاثة قضاة فقط بدلا من سبعة، وفي ديسمبر 2019، سيستقيل عضوان منها وبذلك لن يتحقق النصاب القانوني.

حاليا، تدرس منظمة التجارة العالمية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة، وتطالب موسكو خلاله الجانب الأمريكي، بخفض الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم. ردا على تصرفات الولايات المتحدة ، ورفع الجانب الروسي الرسوم على عدد من البضائع الأمريكية من أجل تعويض الخسائر المفقودة.

وفي عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منظمة التجارة العالمية، تعاملت على مدى سنوات عديدة، بشكل سيئ جدا، مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن المنظمة بحاجة إلى "التغيير"، وإلا فإن بلاده ستغادر المنظمة، في حال العكس.

ومن بين ما يثير امتعاض ترامب، هو أن التعريفات الجمركية للسيارات مع الاتحاد الأوروبي، "ليست جيدة بما فيه الكفاية".

المصدر: وكالات