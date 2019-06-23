أكد تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية أن مواطني المملكة ينافسون الأمريكيين والصينيين والروس على شراء العقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد التقرير أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة، فيما استقر الروس في المرتبة الرابعة، حسب بحث أجرته مجلة "Knight Frank".

وأشار التقرير إلى أن الإقبال على شراء العقارات في لندن يعود إلى ضعف الجنيه الإسترليني، وخفض الحكومة لضرائب المبيعات.

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ويحتل الأمريكيون، وفقا للتقرير، المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة أكبر مشتري العقارات في الخارج، حيث تختارون أفضل الأحياء في لندن، والتي وصلت الى أعلى مستوياتها منذ عقد على الأقل..

وبلغ الإنفاق على شراء العقارات بوسط لندن بمعدل 34.5 مليون ريال للأمريكيين، و42.7 مليون ريال للروس، و 62.9 مليون ريال للسعوديين.

المصدر: الوطن السعودية