ألغى المصرف العقاري السوري شرط الادخار المسبق (الوديعة) لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف.

وأشار المصرف على "فيسبوك" إنه "منح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين بإبقاء شرط الإدخار المسبق يقدر بـ1 في المئة".

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير المصرف مدين علي أن قرار إلغاء الوديعة "يأتي بعدما تبين من السياق العام للقروض أن قسما كبيرا من المواطنين لا يستطيع تأمين وديعة ادخارية بصورة مسبقة للحصول على القرض"، وقال إن ذلك القرار "يجعل الأمر أكثر سهولة أمام المواطنين الذين يتعذر عليهم تأمين الوديعة".

وأوضح أن المصرف أصدر تعميما وزعه على جميع الفروع في المحافظات لتنفيذ مضمون هذا القرار وتطبيق الإجراءات الناظمة الجديدة لعملية الإقراض.

ويبلغ سقف القروض حاليا، حسب ما يرد على موقع المصرف العقاري، خمسة ملايين ليرة، شرط وضع وديعة في المصرف يمنح القرض على أساسها، على ألا تقل مدة الوديعة عن 3 أشهر، وهي الحالة التي يحصل فيها المودع على قرض يعادل 200% من الوديعة، وتزيد النسبة حسب مدة بقاء الوديعة.

أما سقف القروض لغير المودعين فلا يتجاوز مليونين وثلاث مئة ألف ليرة وتمنح القروض بفوائد عالية تصل إلى 11.5 في المئة إذا كانت فترة السداد على 15 عاما.

يذكر أن المصارف السورية وبينها "العقاري"، قد استأنفت منح القروض العام الماضي، بعد توقف دام نحو 6 سنوات.

وارتفعت أسعار العقارات خلال هذه الفترة بشكل غير مسبوق، وبلغت ملايين الليرات في معظم المناطق، وحتى في مناطق السكن العشوائي، بينما ارتفعت إلى مئات الملايين في المناطق "الراقية".

المصدر: RT