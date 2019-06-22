قطر تحقق إنجازا جديدا في نقل الغاز المسال إلى تركيا

أعلنت شركة "قطر غاز" المحدودة اليوم عن تسليم واحدة من أكبر شحنات الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن لمحطة "مرمرة" في تركيا، في أول عملية من نوعها بعد توسيع هذه المحطة التركية.

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وأوضح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز"، أن التوسعة الأخيرة لمحطة "مرمرة" أتاحت الفرصة لشركته لإرسال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى محطة أخرى.

وأفاد بأن شركة "قطر غاز" تشغل 14 خط إنتاج للغاز المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا، مما يعزز مكانتها في تلبية طلب العملاء المتنامي على الغاز الطبيعي المسال الموثوق، وتحقيق توفير إضافي في التكلفة والوقت من خلال استخدام ناقلات من طراز "كيو فليكس" أو "كيو ماكس".

ومحطة "مرمرة" لاستقبال الغاز المسال مملوكة من شركة بوتاس BOTAS، وهي شركة خطوط أنابيب حكومية تركية مملوكة للدولة، وتم تصميم المحطة في الأصل لتستوعب ناقلات من الأحجام التقليدية، وخضعت مؤخرا لأعمال تطوير لتستوعب ناقلات ضخمة من طراز "كيو فليكس" أو "كيو ماكس".

وتعد شركة "قطر غاز" التي تأسست عام 1984، أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز المسال في دولة قطر، وأصبحت اليوم أكبر شركة منتجة للغاز المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية في قطر.

المصدر: "الشرق"