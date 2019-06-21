قطر تحارب الجرائم الإلكترونية بأياد روسية

وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع شركة قطرية، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر.

وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي "سبيربنك" والمجموعة القطرية MANNAI، وجرى التوقيع على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو.

ووقع الاتفاقية عن الشركة الروسية مديرها ديمتري سامارتسيف، أما عن الشركة القطرية، فوقعها نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد المناعي.

وجاء في بيان صدر عن مصرف "سبيربنك" (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر.

وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المغرضة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية.

ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني.

كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السبراني.

المصدر: RT