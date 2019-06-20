بوتين يقر بتراجع الدخل في روسيا في السنوات الماضية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دخل المواطنين الروس خلال السنوات الماضية تراجع في ظل هبوط أسعار موارد الطاقة، لكنه شدد على أن الدخل بدأ بالتعافي مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال بوتين، اليوم ردا على سؤال بشأن الرواتب في روسيا طرح عليه خلال خط مباشر مع مواطنيه، إن البلاد واجهت في السنوات الماضية عدة صدمات مرتبطة بشكل أساسي بانخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز، والتي تعد سلعا تقليدية في الصادرات الروسية.

وأضاف: "بسبب هذا العامل غير السار في الاقتصاد انخفض الدخل الحقيقي للمواطنين على مدى عدة سنوات، ولاسيما في 2016، لكنه الآن بدء في التعافي تدريجيا".

وأكد الرئيس الروسي خلال حديثه على ضرورة التمييز بين مفهومي الدخل المتاح (الدخل بعد خصم ضريبة الدخل) والحقيقي (الدخل بعد خصم النفقات الأساسية، وخاصة القروض)، مشددا على أن الدخل الحقيقي يتأثر أيضا بأقساط القروض التي يسددها المواطنون.

ودعا بوتين البنك المركزي الروسي لمراقبة عبء القروض على السكان لمنع حدوث أزمة، مشيرا إلى أن ارتفاع عبء القروض على السكان مسألة محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للرئيس بوتين فإن متوسط الرواتب منذ 2013 ارتفع من 33 ألف روبل إلى 45 ألفا، مشددا على أن زيادة الرواتب تعتمد على القطاع الاقتصادي والمنطقة التي يعيش فيها الفرد.

يشار إلى أن الخط المباشر مع الرئيس الروسي هو تقليد سنوي يسير عليه بوتين للمرة الـ17، يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين على الهواء مباشرة، والتي تتمحور عادة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وعدد من القضايا الدولية.

المصدر: RT