ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة حدة التوتر في الخليج
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0g9
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج، فور إعلان إيران أنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة اخترقت أجواءها.
وجرى تداول عقود "برنت" العالمي بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.
وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق.
Bloomberg
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)