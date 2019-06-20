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ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة حدة التوتر في الخليج

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة حدة التوتر في الخليج
Reuters
ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج، فور إعلان إيران أنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة اخترقت أجواءها.

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وجرى تداول عقود "برنت" العالمي بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.

وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق.

ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة حدة التوتر في الخليج
Bloomberg
حركة تداول مزيج "برنت" خلال تعاملات الخميس 20 يونيو

المصدر: وكالات

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