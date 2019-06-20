ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج، فور إعلان إيران أنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة اخترقت أجواءها.

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وجرى تداول عقود "برنت" العالمي بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.

وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق.

Bloomberg

المصدر: وكالات