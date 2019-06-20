وزير مصري يكشف عن خطط للربط اللوجستي مع الدول الإفريقية

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير، عن دراسات تجرى لمشاريع تهدف للربط البري بين مصر والدول الإفريقية، كطريق مصر تشاد ومحور الإسكندرية كيب تاون.

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وقال خلال مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة" المنعقد في القاهرة إن هناك خططا للربط البري مع الدول الإفريقية، وخططا للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لافتا إلى أنه يجري إعداد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحري بوزارة النقل والجهة المناظرة بالدول الإفريقية وكذلك مذكرات تفاهم مينائية مع عدد من الدول الإفريقية لتشغيل الربط البحري مع الدول الإفريقية.

وعن تطور منظومة النقل بمصر أشار إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات، ففي مجال الطرق والجسور أوضح أنه تم انجاز 4500 كم من المشروع القومي للطرق بتكلفة 75 مليون جنيه، إضافة لمشاريع على نهر النيل.

وفي مجال مترو الأنفاق، قال إنه جار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو والبدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام"، وكذلك بدء التصميمات الخاصة بتحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائي.

وبخصوص قطاع السكك الحديدية أوضح أنه هناك تطوير شامل لكافة عناصر المنظومة حيث تم التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب و6 قطارات جديدة للركاب و300عربة لنقل البضائع و250 جرارا جديدة.

المصدر: "الأهرام"