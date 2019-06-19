الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 – 2.5 بالمئة.

وصوت لصالح هذا القرار 9 من أصل 10 أعضاء في قيادة المجلس خلال اجتماع لهم اليوم الأربعاء.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة الرئيس في عام 2020.

وفي العام الماضي، زاد الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي 4 مرات، آخرها في 19 ديسمبر الماضي، حين رفع سعر الفائدة من 2 – 2.25 بالمئة إلى 2.25 – 2.5 بالمئة.

ونشر الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2019.

ورفع المجلس توقعاته بشأن زيادة الناتج المحلي في عام 2020 من 1.9 إلى 2 بالمئة.

كما خفض الاحتياطي توقعاته بشأن نسبة التضخم في عام 2019 من 1.8 إلى 1.5 بالمئة، ولعام 2020 من 2 إلى 1.9 بالمئة.

أما مستوى البطالة، فيتوقع انخفاضه إلى 3.6 بالمئة في عام 2019.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في 30 – 31 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات