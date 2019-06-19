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اكتشاف كميات غاز ضخمة في المغرب والإعلان عن موعد استثمارها

مال وأعمال

اكتشاف كميات غاز ضخمة في المغرب والإعلان عن موعد استثمارها
Reuters
اكتشاف كميات غاز ضخمة في المغرب والإعلان عن موعد استثمارها
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أظهرت الاختبارات الأولية للتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المغربية احتواء منطقة بالقرب من مدينة العرائش على كميات كبيرة من الغاز.

وأعلنت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز "شاريوت" الثلاثاء، أن التجارب التقنية أظهرت إمكانات تسويقية واعدة في منطقة التنقيب "اللوكوس، وخاصة في حقل "أنشوا".

وقال العضو المنتدب في الشركة لاري بوتوملي بهذا الصدد إن نتائج العمل تظهر "الجدوى التقنية والجاذبية التجارية" لعمليات التنقيب في المنطقة، التي تمتلك الشركة البريطانية 25% من حصة التنقيب فيها مقابل 75% المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن.

وحسب الشركة البريطانية، فإن الدراسات الأخيرة بينت أنه بإمكان الشركة البدء في استغلال الآبار البحرية ابتداء من العام 2020.

وتبلغ مساحة المنطقة، التي اكتشفت عبر تقنية المسح الثلاثي الأبعاد، 2390 كلم مربع، ويتراوح عمق مياهها 850 مترا، وتوجد أربع آبار ينقب فيها عن الغاز.

المصدر: "هسبريس"

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