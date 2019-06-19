قفز سهم عملاق الطيران الأمريكي "بوينغ" الثلاثاء بعدما وقعت الشركة أمس على هامش معرض الطيران في باريس مذكرة تفاهم لبيع 200 طائرة من الطراز المثير للجدل "ماكس 737".

وأنهى سهم "بوينغ" التداولات على ارتفاع نسبته 5.37%، عند 373.96 دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ بداية مايو الماضي، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

Bloomberg

ووقعت الشركة الأمريكية المذكرة مع مجموعة خطوط جوية دولية، من بينها الخطوط الجوية البريطانية، وتعد هذه الصفقة الأولى بعد منع الطراز "ماكس 737" من التحليق جراء حادثين قاتلين.

واعتبر المستثمرون أن الصفقة هي بداية العودة التدريجية للثقة في عملاق صناعة الطيران الأمريكية بعد سقوط طائرتين من هذا الطراز خلال فترة زمنية متقاربة، ما أودى بحياة المئات من الركاب.

المصدر: وكالات